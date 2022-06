Cantante Yrma Lydya Gamboa ya había sido amenazada de muerte por su esposo

Para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el litigante Jesús “N” actuó con dolo, pues ya tenía la intención de matar a su pareja, la cantante Yrma Lydya Gamboa, de 21 años de edad, situación que ocurrió el pasado 24 de junio, en un restaurante de la alcaldía Benito Juárez.

Según las investigaciones que ha realizado la Fiscalía de Feminicidios, la pareja ya tenía varias semanas que no vivían juntos.

Amigos de la víctima declararon que la mujer estaba separada de su esposo, a quien había denunciado el 20 de diciembre de 2021 por violencia familiar en el Ministerio Público de la Fiscalía de Álvaro Obregón. Después, decidió retirar la querella.

En ese momento, Yrma Lydya Gamboa denunció que estando en un restaurante cenando, su pareja la comenzó a agredir verbalmente. Posteriormente, ya estando en su domicilio, Jesús “N”, la agredió físicamente.

En su declaración aseguró que, el abogado le puso el cañón de su pistola en la frente, la amenazó con matarla y, luego, le dio un golpe en la cabeza, no sin antes haberla escupido y pateado. Después la jaloneó del cabello hasta llevarla a su cama, ahí con una pistola de toques le comenzó a dar toques en el estómago y amenazarla de muerte.

Las consideraciones de la Fiscalía en la actual acusación señalan que Jesús “N”, de 79 años de edad, fue quien citó a su pareja en el restaurante después de haber comido con dos personas, ahí llevó el arma de fuego cargada, escondida entre su ropa y reservó un lugar apartado del resto de los comensales y le había dicho a su chofer que estuviera pendiente.

Según fuentes de la Fiscalía, la mujer tenía la intención de dejar en claro la separación y durante la reunión estuvo haciendo algunas anotaciones en una hoja de papel.

El chofer, Benjamín “N”, es acusado de cómplice, pues presuntamente trató de ayudar a escapar a su jefe.

Este domingo, un juez del Reclusorio Norte determinó dar prisión preventiva a los dos imputados. Jesús “N”, está acusado del delito de Feminicidio.

Al término de la audiencia los abogados de Jesús “N”, dijeron que su cliente era inocente y lo iban a demostrar, para que obtuviera su libertad.

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, se comprometió a investigar objetiva y científicamente este caso para conocer la verdad y lograr justicia a las víctimas, sin importar la relevancia política, económica o social de las personas relacionadas.

“Nadie puede permanecer indiferente frente a actos de violencia feminicida, como el que vimos en un restaurante la semana pasada, no podemos tolerar y por supuesto no vamos a permitir que una persona crea que puede asesinar a una mujer y que, debido a sus relaciones y supuestas influencias, podrá quedar impune. Esa forma selectiva de procurar y administrar justicia es parte de la historia negra de esta Fiscalía y de un pasado que no regresará”, aseguró Ernestina Godoy, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México.