Cantante Yrma Lydya escribió en un mantel y realizó dibujo antes de ser asesinada

El abogado Jesús Hernández Alcocer, quien dio muerte a su esposa este jueves por la noche en un restaurante en la colonia Del Valle, llegó a comer aproximadamente a las 4 de la tarde con dos personas. Después de que se retiró la pareja, llegó su esposa, la cantante Yrma Lydya Gamboa, de 21 años de edad. Discutieron y el hombre le disparó en tres ocasiones.

Te recomendamos: ¿Quién era Yrma Lydia, la cantante asesinada por su pareja en restaurante de la CDMX?

Durante la discusión que tuvieron, la víctima Yrma Lydya Gamboa, escribió en el mantel de la mesa algunas palabras y realizó un dibujo. Esto fue lo que hizo minutos antes de morir.

“Nos alertamos de este evento cuando escuchamos un sonido seco, al principio mi subconsciente me decía que era un disparo, pero no lo creía por estar en un restaurante tan popular, a esa hora, uno no da crédito que pudiera ser, sin embargo en el segundo disparo pues me percato que la chica en contravenida, de cómo se estaba balanceando sobre su silla y el tercer disparo el cuate éste se para, estaba sentado, se para y se lo pone en una parte alta, supongo que fue a la altura de la cabeza, en la parte alta, se levantó estiró el brazo y le pegó, la chava se fue, se recostó sobre su lado izquierdo”, relató Gabriel Sánchez, comensal.