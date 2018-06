Cantante de Bee Gees, Barry Gibb, recibe el título de caballero

El cantante de Bee Gees Barry Gibb fue ordenado caballero en el Palacio de Buckingham el martes, donde fue homenajeado por sus servicios a la música y sus iniciativas humanitarias.

El artista de 71 años, que comenzó su larga y exitosa carrera en la música pop con el grupo que fundó en 1958 junto a sus hermanos Maurice y Robin, fue ordenado caballero por el príncipe Carlos, dentro de la lista de Honores de Año Nuevo de la reina Isabel.

El cantante y compositor Barry Gibb, posa con su esposa, Linda y sus hijos, Michael, Alexandra y Ashley (Reuters)

“Obviamente, es el mayor honor que uno puede recibir y estoy emocionado con la simple idea”, comentó el músico. Gibb es el último miembro con vida de los Bee Gees, banda célebre por éxitos como “Stayin’ alive” y “Night fever”.

