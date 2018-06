Candidatos que respetan la ley pueden concentrarse en propuestas: Meade

José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, aseguró que sólo los candidatos que han respetado la ley podrán concentrarse en las propuestas durante el tercer debate presidencial.

Al llegar al ensayo en El Gran Museo Mundo Maya, en Mérida, Yucatán, el candidato de la Coalición “Todos por México” habló en entrevista con los medios sobre la reacción que provocó su llamado a que la PGR investigue el video en el que se denuncia un presunto lavado de dinero para incidir en la contienda electoral.

“Éste no es un tema de escalamiento o no, éste es un tema de hechos […] ayer fui muy claro, yo creo que lo que van a esperar los ciudadanos pues es lisa y llanamente que la gente tuviera un actuar consistente y apegado con la ley, cuando uno lo tiene, puede uno concentrarse en el debate y en las propuestas, cuando uno no lo tiene se la pasa en los adjetivos y en las declaraciones”, señaló el candidato.

Meade dijo estar emocionado por la oportunidad de compartir sus propuestas en el debate.

“Estamos muy contentos, muy agradecidos de la oportunidad que tenemos todos de volver a presentar en este tercer debate nuestras propuestas alrededor de temas bien importantes, del crecimiento, la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la salud, la educación, son temas sin duda relevantes y es una oportunidad grande para que en ese tema podamos presentarle a los ciudadanos qué es lo que para cada uno de ellos pensamos que podemos y que debemos hacer”, declaró.

Hubo personas para recibirlo a su arribo al museo.

A su llegada, a las 2 de la tarde con 8 minutos, el candidato de la Coalición “Todos por México”, acompañado por su esposa, Juana Cuevas, se acercó a saludar a la gente.

Posteriormente, ingresó al Museo con su equipo de campaña.

A las 3 y media de la tarde, tras ensayar durante una hora con 20 minutos, se retiró de las instalaciones.

(Con información de Carolina Altolaguirre)

tfo