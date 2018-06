Candidatos presidenciales no han declarado a tiempo gastos de campaña: INE

A siete días de que concluyan las campañas electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que los candidatos a la Presidencia de la República reportaron sus gastos de campaña de forma extemporánea.

La coalición que encabeza Andrés Manuel López Obrador, reportó de manera tardía el 85% de sus operaciones. Le sigue el independiente Jaime Rodríguez Calderón con 29%; Ricardo Anaya 16.3%, mientras que José Antonio Meade tiene un reporte extemporáneo inferior al 1%.

El informe de la Comisión de Fiscalización también indicó que el pago de servicios similares, como la contratación de espectaculares, se dispara entre uno y otro candidato.

“Es decir vamos de costos desde los 1,600 pesos hasta los 57,000, evidentemente hay que hacer un análisis para ver que se trate de cosas comparables, pero los promedios algo ayuda”, señaló Ciro Murayama, consejero presidente de la Comisión de Fiscalización del INE.

El reporte de fiscalización causó polémica cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI), reclamó al INE actuar en consecuencia.

Durante su intervención, la representante del Revolucionario Institucional, la diputada Mariana Benítez, reveló información sobre la investigación que se lleva a cabo por el presunto desvió de recursos del fideicomiso para damnificados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Además se armó un esquema de financiamiento paralelo. Un esquema de financiamiento ilegal con recursos que llegaron a este fideicomiso, que por cierto, estaba prohibido y es claramente, porque hemos tenido acceso al expediente, ya leímos el contrato del fideicomiso y ahí está prohibido hacer depósitos en efectivo y no sólo eso, resulta que tenemos el reporte de más de 46 millones de pesos en efectivo que llegó al fideicomiso, no sabemos quiénes son los donantes, los que están depositando pero sí hay reporte de que hay cuentas del Poder Legislativo de Zacatecas que aportaron a ese fideicomiso, de empresas, de personas morales, y eso está prohibido”, explicó Mariana Benítez, representante del PRI en el INE.

“Representantes del PRI, pónganse a hacer campaña, así con la enjundia que le ponen aquí, ya se les fueron tres meses, no pasaron del tercer lugar de las encuestas. Sí creo que debería haber una valoración si lo que los representantes del PRI dijeron, dando a conocer datos del expediente, constituyen una infracción y, si es así, debieran fincarse responsabilidades personales a la señora Mariana, el señor Emilio, por andar abriendo la boca donde no debe, cuando no deben”, comentó Horacio Duarte, representante de Morena en el INE.

El consejero presidente aseguró que la investigación avanza.

“Los tiempos con los que se actúa son tiempos marcados por la complejidad de las investigaciones y por el apego a los principios de certeza y exhaustividad. Esta institución no va acelerar los tiempos ni a retardar los tiempos a partir de algún tipo de valoración política”, aseguró Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.

Durante la sesión de este miércoles, el INE aprobó sanciones por un monto de 1.2 millones de pesos en contra de los partidos políticos Movimiento Ciudadano, Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Encuentro Social (PES) por integrar a su militancia a ciudadanos sin consentimiento.

Con información de Jessica Murillo

MAP