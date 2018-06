Candidatos omiten hablar de empleo en el debate, dice Castañón

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó que, en el debate rumbo a la elección presidencial, los candidatos no hayan hecho propuestas sobre cómo generar más empleos.

El gran ausente del debate fue el empleo, como generar más y mejores empleos no se trató, no se habló de que las empresas son las generadoras del empleo en el país, no se habló del emprendedurismo, de los jóvenes que quieren emprender nuevas ideas a través de generar proyectos productivos”, consideró el líder de empresarios.