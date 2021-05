Candidatos se juegan ‘últimas cartas’ para convencer al electorado con ‘spots ridículos’

Faltan 12 días para la jornada electoral y muchos candidatos se están jugando sus últimas cartas, el tema es qué consideran que son las últimas para convencer al electorado con sus spots, algunos considerados ridículos.

Evocando sus años como maestro de artes marciales, Édgar Yamil Yitani, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Puebla, se dijo listo para el debate del próximo 27 de mayo y aunque fue muy criticado en redes sociales por la excentricidad de su mensaje, aseguró que buscaba definirse como un hombre con disciplina y honestidad “a prueba de fuego”.

Pero quien no superó la “prueba de fuego” sobre el trato a la diversidad sexual en caso de llegar a la alcaldía Venustiano Carranza, fue el candidato de redes sociales progresistas, el luchador Tinieblas.

Tras la pregunta formulada a ¿cómo piensa impulsar el respeto, la aceptación y la inclusión de la comunidad LGBTTQ en la alcaldía?, guardó silencio y no dio ninguna respuesta.

Más tarde pidió una disculpa en redes sociales.

“Ese día sí estuve un poco nervioso, no entendí la pregunta que me hicieron. El sonido estaba mal, la máscara también no tengo la audición correcta. Quiero pedir una disculpa”, dijo Manuel Leal “El Tinieblas”, candidato RSP Venustiano Carranza.