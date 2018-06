Candidatos en Guerrero admiten que son los peores tiempos para hacer campaña

Esta es la casa de Rodrigo Salado. A sus 22 años era candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a regidor en el municipio de San Marcos, Guerrero. Comenzó su campaña el 19 de mayo, 12 días después fue asesinado. Le dispararon desde un automóvil, en Barra Vieja. De los responsables no se sabe nada, tampoco del móvil. En menos de un mes, dos candidatos fueron asesinados en Guerrero. El primero fue Abel Montúfar, candidato del mismo partido al Congreso local. Había sido amenazado, pero nunca pidió protección.

En esa situación se encuentran candidatos de todos los partidos. Hay zonas donde el crimen organizado les tiene prohibido hacer proselitismo. Enfrentan extorsiones, atentados e intimidaciones. Mario Alberto Chávez, candidato a alcalde por Nueva Alianza, explica:

He tenido llamadas, desde antes de arrancar mi campaña. Que en un principio me iban a boicotear mi arranque de campaña dejando lonas, dejando muertos, para que la gente tuviera temor de acercarse a mí”.

Otro candidato del PRI en Guerrero, que prefiere permanecer anónimo, dice:

Solicitan que no vayamos a ciertas comunidades, a ciertos municipios”.

-¿En estos mensajes se han presentado como parte del crimen organizado?

Una candidata de Morena en Guerrero que también eligió el anonimato, señala:

Siempre que salimos pues es en caravanas, porque un solo vehículo es muy riesgoso. No podemos tener seguridad porque implicaría que yo estoy llamando la atención”.

Para el gobierno de Guerrero, la causa de la violencia es la pugna entre al menos 15 organizaciones criminales que buscan mantener el control del territorio. Los candidatos reconocen que son los peores tiempos para hacer campaña en Guerrero. Otro candidato del PRI dice que ha sido amenazado desde que comenzó su campaña, saben su número de teléfono y también en dónde vive.

-¿Te han pedido que te bajes de la campaña?

Guarda los mensajes de texto y de voz que le envían por Whatsapp, prefiere no dar detalles, teme que le hagan algo a su familia o al equipo que siempre lo acompaña. Dice que el crimen organizado toca la puerta a todos los partidos, no importa el color. Y las exigencias son claras.

Mario Alberto Chávez es candidato de Nueva Alianza. En ocho meses ha sido víctima de dos atentados. El 16 de agosto, en Chilpancingo, le dispararon al automóvil en el que viajaba. Salió ileso. El 18 de abril, ya como candidato a presidente municipal, se repitió la historia.

Estábamos cenando unos taquitos cuando llegaron a rafagearnos. Para esto, hubo tres personas heridas. Toda la gente se atemorizó, corrimos. Por supuesto que sí me da miedo, tengo miedo”.

La caminata de arranque de campaña no fue lo que su equipo planeó.

Tuvimos que ir entre la gente para un poquito, que no nos notáramos tanto en el camino, en el trayecto del recorrido. Han sido días difíciles, días intensos de mucha preocupación, de mucho estrés, la verdad es que se siente la adrenalina. He valorado infinidad de veces continuar o no continuar”.