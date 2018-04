Candidatos están unidos para defender a México, destaca Margarita Zavala

Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia, insistió en que los cuatro candidatos, a pesar de sus diferencias, están unidos para defender a México.

Se refirió al mensaje que el presidente Enrique Peña Nieto dirigió al presidente estadounidense, Donald Trump, en relación a la militarización de la frontera con México

Me da mucho gusto que, desde la presidencia de la República, junto con los otros tres candidatos estemos en una sola voz, lo digo por parte de un presidente de Estados Unidos, pero también decir que nuestros pueblos tienen una relación bilateral, una relación mucho más allá que los propios gobiernos […] Desde luego estamos todos unidos porque se trata de la dignidad de nuestro país de pedir respeto al trato con México y los mexicanos”, dijo la candidata.

Margarita Zavala entregó una carta en la Embajada de Estados Unidos, dirigida al presidente Donald Trump para exigir respeto para México y reconsiderar la militarización

Dijo que se trata de 193 años de amistad e intercambios culturales, comerciales y hasta ambientales que se verían obstaculizados.

No es razonable que se obstaculice el intercambio comercial, no es razonable llamar a una militarización de la frontera sur de Estados Unidos, no es un gesto de respeto y por eso estoy exhortando a que se reconsidere esa medida hostil”, consideró.