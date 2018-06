Candidatos a la CDMX exponen propuestas para sus primeros 100 días de gobierno

Entre propuestas, acusaciones y retos se realizó el tercero y último debate de los siete candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Uno a uno llegaron al foro. La independiente Lorena Osornio festejó su cumpleaños con mariachis y pastel. Marco Rascón, del Partido Humanista, arribó vestido de Súper Barrio.

Discutieron temas de gobierno, transparencia y acceso a la información pública.

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mikel Arriola, acusó a Alfonso Suárez del Real, coordinador en la campaña de la candidata Claudia Sheinbaum, de participar en una red de trata de personas.

El candidato Mikel Arriola, dijo: “La víctima que hoy llamaré Mayra fue secuestrada en 1990, Claudia, cuando apenas tenía 17 años, a partir de esa fecha sus captores la obligaron a prostituirse todos los días con más de 20 clientes por día, durante este periodo las madrotas eran Soledad Ramírez, quien murió asesinada y Alejandra Gil, hoy condenada a 15 años de prisión por el delito de trata de personas. Según la denuncia, entre 2000 y 2005, las madrotas de Mayra le entregaron a Suárez del Real, empleado de Dolores Padierna en la delegación Cuauhtémoc, una cuota de 150 pesos diarios por cada niña explotada, según Mayra la red de trata de la que ella era víctima tenía 60 mujeres, es decir, a Suárez del Real se le entregaban más de 270 mil pesos mensuales.”

La candidata Claudia Sheinbaum pidió investigar el caso.

Luego la candidata del Partido Verde, Mariana Boy, acusó al priista de incumplir su gestión como director del Seguro Social en el abasto de medicamentos.

La candidata Mariana Boy, comentó: “A lo largo de esta campaña yo me he dedicado a proponer, no a atacar, pero no puedo dejar pasar que en este tercer debate donde estamos tocando el tema de gobierno, no puedo dejar de cuestionar al candidato del PRI, a Mikel Arriola, por su incongruencia, su incongruencia de estar haciendo promesas durante toda esta campaña, pero cuando fue director del Seguro Social le incumplió al país, le incumplió al país con el Programa de Vales de Medicina, es una propuesta impulsada por el Partido Verde que fue un acuerdo del gobierno y no le cumplió a la gente, hoy miles de familias sufren el desabasto de medicinas en nuestro país, el Partido Verde sí ha cumplido, Mikel Arriola no cumplió esta promesa y creo que es importante decir que además Mikel ha tratado de confundir al electorado en este proceso electoral y quiero aprovechar este momento para decir que el PRI y el Verde no tienen nada que ver en la Ciudad de México, vamos solos, el Partido Verde va solo, completamente independiente.”

Mikel Arriola aseguró que el abasto de medicamentos fue del 99.5 por ciento.

Durante el debate Sheinbaum y la candidata Alejandra Barrales cruzaron acusaciones por corrupción.

Donde has estado el sello es la corrupción. Fuiste dirigente de sobrecargos, el sello es la corrupción. Fuiste presidenta de la Asamblea Legislativa, con las becas, tu sello fue la corrupción. Fuiste senadora de la República, tu sello fue la corrupción. Fuiste presidenta del PRD, tu sello fue la corrupción. No, Alejandra, el servicio público no es para tener departamentos en Miami, casas en Las Lomas, departamentos en Acapulco. El servicio público no es para servirse, el servicio público es para servir al pueblo”, comentó Claudia Sheinbaum.

La candidata Alejandra Barrales agregó: “Te quiero mostrar lo que Proceso no me dio oportunidad de mostrarle, esta es una sentencia que está aquí, no te la puedo entregar, pero te la voy a regalar a la salida. Si quieres, nos vemos y te la dejo para que tú puedas conocer que aquí gané una demanda por difamación, por calumnia, yo te reto a que tú pruebes un solo acto de corrupción en toda mi trayectoria y te lo digo públicamente, renuncio a mi candidatura. Pero si no lo pruebas, entonces, renuncia tú, para que digas la verdad y no vengas aquí a mentirle a la gente.”

Sheinbaum no respondió al reto. Afirmó que en su gestión como secretaria de Medio Ambiente y delegada en Tlalpan hubo transparencia, por lo que la candidata de Nueva Alianza, Purificación Carpinteyro, le recriminó.

Caray, Claudia. Hablaste de transparencia cuando fuiste secretaria de Medio Ambiente, cuando fuiste tú la que escondió y mandó reservar la información de la construcción y cuánto costó el segundo piso. Tú, ¿hablando de transparencia? Esto sí es un ridículo, caray. Hablas de rendición de cuentas, cuando tú te escudas y te escudaste tú, en lugar de rendir cuentas cuando fuiste delegada de Tlalpan y el Rebsamén te está esperando. Tienes sangre en las manos y no rindes cuentas. Tú, hablando de rendición de cuentas. ¿Cuál es la historia de la que quieres hablar? Las obras del segundo piso costaron 20 veces más que los cinco mil millones de pesos, queridísima”, dijo Purificación Carpinteyro.

Marco Rascón, del Partido Humanista, criticó los gobiernos del PRD, Morena y PRI.

El candidato Marco Rascón, señaló: “Ha de ser horrible, Mikel, ser priista, la verdad, es una cosa horrible, espantosa, dormirte en la noche y despertarte en la mañana siendo priista ha de ser una cuestión que tiene que ver con los problemas de la transparencia, la corrupción, el asunto de todo lo que ha sucedido en este país, tú, Claudia, no sé en qué momento te hiciste Delfina Gómez, digo, estás en camino a ser Delfina, una cuestión de qué sucedió en el Estado de México son malas noticias para la ciudad pues se avecina otra vez un sexenio de opacidad, autoritarismo, incultura, manipulación y falta de gobierno propio pues las decisiones no las va a tomar tú.”

En materia de combate a la corrupción la candidata sin partido, Lorena Osornio, se pronunció por aumentar las penas contra funcionarios públicos.

Lo que necesitamos es implementar sanciones reales en contra de todo aquel servidor público que cometa actos de corrupción con una pena de prisión mínima de 15 años, también es darle información trimestralmente a todos los ciudadanos, pero una información real, no como lo han hecho durante tantos años nuestros gobiernos salientes, es necesario que bimestralmente se explique en qué se gasta el recurso público, se transparente cada peso que está etiquetado para cada una de sus colonias y sus delegaciones, que eso nunca lo ha hecho ningún gobierno anterior”, destacó Lorena Osornio.

Después de dos horas del debate, los candidatos expusieron sus planes para sus primeros 100 días de gobierno, en caso de ganar las elecciones del próximo uno de julio.

Con información de Héctor Guerrero

