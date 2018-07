Candidatos en la cárcel ganan cargos de elección popular

Alfonso Miranda Gallegos, tío de Santiago Mazari Miranda alias “El Carrete”, líder del grupo criminal “Los Rojos”, ganó la Presidencia Municipal de Amacuzac, Morelos, aunque está preso.

Miranda Gallegos gobernó ese municipio de 2009 a 2012 y fue diputado local de 2012 a 2015. En el actual proceso se postuló como alcalde por la coalición Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), y ganó con 57 por ciento de los votos.

Miranda Gallegos fue detenido a principios de mayo, acusado de delincuencia organizada, y está internado en el Cefereso número 14 en Durango. Aun así no fue eliminado de la boleta.

Su sobrino Jorge Miranda Abarca, alcalde con licencia de Amacuzac y quien buscaba reelegirse por el PRI, quedó en tercer lugar, pero él también está tras las rejas.

Lo detuvieron el 26 de mayo, luego de que se difundió una grabación en la que su primo “El Carrete” revela que financió su campaña en 2015.

Es decir, en la boleta para alcalde de Amacuzac había dos presos, los dos son familiares de “El Carrete”, quien es identificado por las autoridades como uno de los principales responsables de la violencia en Morelos y Guerrero, y uno de esos familiares ganó.

En Tamaulipas también ganó un candidato que está en prisión: el priista Francisco López Villafranca encabeza las votaciones por la Alcaldía de San Carlos, a pesar de haber sido detenido el 19 de mayo por el homicidio de un funcionario estatal.

El PRI mantuvo su candidatura y fue su hija la que hizo la campaña defendiendo la inocencia de su padre. Debido a que no ha sido sentenciado no pierde sus derechos políticos, pero no podrá asumir el cargo si continúa en prisión preventiva.

Rigoberto Salgado, delegado de Tláhuac con licencia, será diputado por Morena en el Congreso de la Ciudad de México.

Este hombre llegó a la candidatura con 120 amparos promovidos desde agosto de 2017 para saber si él o alguno de sus colaboradores eran investigados por presuntos nexos con el Cártel de Tláhuac y su líder, Felipe de Jesús Pérez Luna alias “El Ojos”.

Rigoberto Salgado fue señalado por autoridades federales y locales de proteger a la organización criminal y de incluir a amigos y familiares de Pérez Luna en la estructura de la delegación.

De acuerdo con la Procuraduría de la Ciudad de México, hasta ahora no hay cargos en su contra pero forma parte de la investigación.

Con información de Despierta con Loret

MLV