Candidato de Tihuatlán no fue secuestrado, sino detenido por su participación en hechos delictivos: Fiscalía

La Fiscalía General de Veracruz, informó en un comunicado que el candidato del PRD a la presidencia municipal de Tihuatlán en las elecciones 2021, Gregorio “N”, quien fue privado de la libertad la mañana del miércoles 7 de abril, en su negocio de autopartes en la localidad Plan de Ayala en la zona conurbada con Poza Rica, no fue secuestrado, sino detenido por su probable participación en hechos delictivos en la localidad de la Concepción en el municipio de Álamo.

Tras la confirmación de su detención, integrantes de la dirección ejecutiva del PRD en Veracruz, denunciaron que se trata de un acto ilegal del Gobierno de Veracruz, para no permitirle participar en la contienda.

“Goyo Gómez fue obligado a accionar un arma de fuego para que en su momento puedan ellos decir que él participó en una gresca o en un acto ilícito todo esto es fabricado, todo esto es fabricado por el propio Gobierno del Estado en su afán de seguir en esta idea represora que se tiene en contra de la oposición, todos sabemos que Goyo Gómez es candidato del PRD a la presidencia municipal de Tihuatlán “, dijo Jesús Velázquez, Ex dirigente estatal del PRD en Veracruz.

Tras su detención Gregorio “N” estuvo desaparecido por 12 horas pues no se informó sobre su situación legal en ninguna de las Fiscalías de la región.

Sus familiares denunciaron que elementos policíacos regresaron al negocio donde fue detenido y sustrajeron el disco de almacenamiento de las cámaras de videovigilancia.

Pidieron que se haga justicia pues consideran que se trata de una acción premeditada con intereses políticos.

“Él es una persona trabajadora, una persona honrada que jamás se ha metido en problemas como mucha gente piensa, no es justo, no es justo la gente sabe cómo ha trabajado, la gente sabe cómo ha ayudado y me da mucho coraje que por ser un líder, por trabajar por su gente porque tenga el respaldo de su pueblo, la ciudadanía Tihuatleca tengan que hacer esta bajeza”, declaró Sthefany Gómez, hija de Goyo Gómez.