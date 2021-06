Candidato del PRI a la alcaldía de Mariscala de Juárez utiliza chaleco antibalas tras sufrir ataque

Jairo Hernández, el candidato del PRI en las elecciones 2021 a la presidencia municipal de Mariscala de Juárez, cerró campaña en la localidad de San Pedro Atoyac, a pesar de que el 19 de mayo fue atacado a balazos.

Jairo fue atacado a balazos en la colonia 20 de noviembre de la cabecera municipal, cuando supervisaba las bardas pintadas con su propaganda electoral.

“Cuando yo me echaba de reversa en la camioneta, unos hombres vinieron por esta calle, en una camioneta estacas, vinieron hasta acá, me la atravesaron, se pusieron ahí y me comenzaron a disparar…ya cuando dimos la vuelta mi hija me dice, sabes qué, creo que me alcanzó una bala, porque me está sangrando”, dijo Jairo Hernández, candidato del PRI a la alcaldía de Mariscala de Juárez, Oaxaca.