Candidato de Morena en Zacatecas, ¿hizo tocamientos a compañera?, las dos versiones

Desde la noche de este martes levantó mucha indignación y repudio un video en el que se ve al candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, David Monreal, tocar el glúteo de una mujer durante uno de sus actos de campaña.

La visita del candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, David Monreal, al municipio de Juchipila, se convirtió en tendencia en redes sociales por la imagen en la que toca el glúteo de la candidata de ese partido a la alcaldía, Rocío Moreno.

“Acabo de ver un video circular en las redes sociales en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal. No voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado”, dijo.