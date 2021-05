Candidato del PRI en San Fernando, Tamaulipas, denuncia agresión con armas de fuego

El candidato del PRI a la alcaldía de San Fernando, Tamaulipas, Jesús Galván García, denunció una agresión a disparos contra su equipo de campaña mientras realizaba un recorrido en el Ejido Francisco Villa como parte de sus actividades proselitistas.

El candidato viajaba con su equipo en una camioneta cuando hombres armados a bordo de otro vehículo les dispararon en por lo menos dos ocasiones, sin que nadie resultara herido.

Galván García, aseguró que se trató de un ataque directo porque los agresores los estaban esperando para dispararles.

El candidato, aseguró que no lo van a amedrentar y continuará con su campaña.

“Solo les digo eso, que no nos vamos a intimidar, Chuy Galván no se intimida, ya lo hemos vivido hombre, esto lo hemos vivido muchas veces, la amenaza, la agresión, hay intereses, no sé de quiénes sean, sería muy irresponsable de mi parte decir de quién, pero sí ahí está la muestra de que alguien no le está acomodando o le está preocupando, precisamente que la sociedad desde este momento esté tomando la decisión de llevarnos a la presidencia municipal”, dijo Jesús Galván García, candidato del PRI a la alcaldía de San Fernando, Tamaulipas.