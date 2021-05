Candidata indígena del PT en Chamula, Chiapas, recibe amenazas de muerte

Patricia Díaz López, indígena tzotzil de 34 años de edad y candidata del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Chamula, en la región de los altos de Chiapas ha enfrentado violencia política y hasta amenazas de muerte, donde mujeres de la zona enfrentan condiciones muy adversas como candidatas.

Patricia logró estudiar y graduarse como socióloga, dirigió la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Indígenas de Chiapas, que busca la paridad de género.

“Para mi pueblo de San Juan Chamula, la mujer no tiene presencia, no tiene valor, no tenemos la voz, pero si nos piden el voto”, dijo.