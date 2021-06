Candidata de Angamacutiro, Michoacán, hace campaña con escolta permanente tras amenazas de muerte

Maribel Juárez Blanquet, presidenta municipal con licencia y candidata del PRD a la alcaldía de Angamacutiro, Michoacán, está amenazada de muerte. En los últimos 3 meses, han pintado dos advertencias en su contra, en espejos de baños de la alcaldía.

Te recomendamos: A casi 25 horas de que concluyan las campañas, se agudiza la violencia contra los candidatos

En Michoacán una candidata del PRD optó por hacer campaña con una escolta permanente, no ha sido fácil, dice.

“Para mí no es fácil traer nueve escoltas, andar en una camioneta blindada, porque no es un lujo, es una necesidad. Quiero que sepan que a pesar de las amenazas. No me voy a dar por vencida”, dijo Maribel.