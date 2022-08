Guardia Nacional viajará a Mundial de Qatar para vigilar a mexicanos; estará “sin armas ni uniformes”

El Gobierno de México se prepara para atender a los casi 80 mil aficionados mexicanos que acudirán al mundial de futbol de Qatar 2022.

El canciller Marcelo Ebrard anunció que la afición mexicana contará con respaldo del “Centro México”, que iniciará sus actividades en próximo 15 de noviembre y con el apoyo de diez elementos de la Guardia Nacional.

En particular, destacó que la afición mexicana debe conocer cuáles son las reglas que tiene que cumplir en Qatar.

“Cuáles son los requerimientos que vamos a tener que cumplir, porque quien pone las reglas es el país anfitrión, tienen sus propias disposiciones legales, por ejemplo, no podemos viajar con bebidas alcohólicas, eso es muy importante, no puedes poner un tequila en tu equipaje porque es un problema mayor y como ese tipo de cosas, que a lo mejor aquí no es importante, allá sí son importantes. Ya le preguntamos a la autoridad qatarí, ‘oye, ¿pero entonces quiere decir que vamos a tener un mundial abstemio?’. Y ellos dijeron no, porque vamos a decirles a ustedes dónde sí se puede consumir alcohol y con qué reglas”, indicó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.