Ciberdelincuentes engañan a mujeres para que compartan fotos de sus senos

Una falsa campaña contra el cáncer de mama en redes sociales ha encendido la alerta. Mujeres fueron engañadas para compartir fotos de sus senos a delincuentes.

Ciberdelincuentes robaron cuentas de mujeres en Facebook para obtener fotos del torso desnudo.

Usurpan la identidad de los perfiles y empiezan a mandar mensajes a los contactos de esa persona.

Utilizan un lenguaje de amiga cercana para no generar suspicacias al momento de pedir que envíen fotos de sus senos descubiertos. Incluso les dicen que habrá una remuneración económica.

El domingo 2 de febrero, 7 mujeres detectaron que sus cuentas fueron hackeadas. La poeta Mónica Licea, quien vive en Guadalajara, es una de las ellas.

“De momento, lo que identificamos es que estas fotos son fotos gancho. Que se están utilizando en este momento para convencer a otras chicas. Es decir, mi amiga me habla por Facebook, me habla de la campaña, me comparte sus fotos intimas, por qué no hacerlo yo”, dice la poeta.

Mónica detalla que en menos de una semana 200 mujeres han sido engañadas y enviaron sus fotos desnudas. Es por eso que presentaron una denuncia en la Fiscalía de Jalisco. También piden que Facebook cierre sus perfiles.

“Estamos haciendo campaña para pedir que se reporte nuestros perfiles hackeados. Facebook nos responde que en nuestros perfiles no encuentra nada raro. A muchas nos dijeron que ya se solucionó el problema, pero no es cierto. Que nos ayuden a cerrar estas cuentas, que mientras estén abiertas son peligrosísimas”, dice Mónica Licea.

Los primeros ciberataques con robo de identidad para obtener fotos del torso desnudo con el pretexto de una campaña contra el cáncer de mama se detectaron en 2017.

Beatriz González, académica de la Universidad Intercontinental, fue una de esas víctimas. Su pesar es que muchas de sus alumnas resultaron vulneradas.

“El pretexto era para que las mujeres que habían tenido una amputación de seno se dieran cuenta que podían seguir siendo seductoras. Fui a (la) delegación a levantar acta y no sabes la bronca. No me querían levantar el acta, me decían que no había figura jurídica. Al final resultó que los judiciales parecía que era una banda colombiana de hackers”, dice Beatriz González, víctima de hackeo.