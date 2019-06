Cáncer, derrotado con inmunoterapia en México

El cáncer puede ser derrotado con inmunoterapia, como lo muestra el caso de Isolde. No era uno, tampoco eran dos, más de 6 tumores invadían el cuerpo de Isolde. Así lo revelaba un estudio médico. El tumor más pequeño medía 3 centímetros, el más grande 15. El cáncer de piel llamado melanoma ya estaba en etapa terminal. Le daban 3 meses de vida.

La tomografía mostraba una lesión en la parte superior del tórax, en la glándula mamaria izquierda, en la axila y la pared abdominal.

Los tumores que yo tenía no eran operables. Ni la quimioterapia, ni la radiación podían ser opción, porque son paliativos, porque el melanoma es muy agresivo y no reacciona. Ya no había prácticamente nada que hacer”, dice Isolde.