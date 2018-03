Cancelan vuelos en aeropuerto de Londres por un incendio

El aeropuerto de Stansted, en Londres, ha sido evacuado este sábado por el incendio de un autobús que se encontraba estacionado en el exterior de las instalaciones aeroportuarias. El fuego comenzó cuando muchas familias llegaban a la capital británica para iniciar las vacaciones de Semana Santa. Todos los vuelos han tenido que ser cancelados.

La decisión dejó a miles de pasajeros esperando en las terminales del aeropuerto. Pese a que la información inicial apuntaba a que la situación de los vuelos era normal, e incluso que la actividad aeroportuaria no se vería afectada, por la noche el aeropuerto de Stansted hizo público un tuit en el que reconocía que todos los movimientos previstos por la tarde habían sido cancelados y pedían a los pasajeros que abandonasen el aeropuerto.

#ADVISORY All departing flights until midnight have now been cancelled and passengers are politely asked to leave the Airport. We apologise for the inconvenience and advise you to re-book your flight with the airline.

— Stansted Airport (@STN_Airport) 30 de marzo de 2018