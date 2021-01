Cancelan eventos de golf en campos de Trump tras asalto al Capitolio de EEUU

Donald Trump recibió el lunes un fuerte revés del mundo del golf profesional, después de que PGA of America y el ente rector global R&A anunciaron que obviarán dos campos propiedad del presidente tras el asalto de sus seguidores al Capitolio estadounidense.

Trump instó a miles de partidarios a marchar sobre el Capitolio el miércoles, cuando el Congreso estaba reunido para certificar su derrota ante Joe Biden, provocando el caos por la entrada de una multitud al edificio que obligó a evacuar ambas cámaras.

El lunes, PGA of America dijo que el Trump National Golf Club en Bedminster quedará fuera del Campeonato PGA 2022 tras una votación de su junta de directores.

“Ha quedado claro que celebrar el Campeonato PGA en Trump Bedminster sería perjudicial para la marca PGA of America”, dijo el presidente de la institución, Jim Richerson, a través de un video en el que anunció la decisión.

Horas después, el ente rector del golf mundial, R&A, imitó la iniciativa y dijo que no celebrará campeonatos en el campo escocés de Turnberry -propiedad de Trump- en el futuro inmediato.

“No volveremos hasta que estemos convencidos de que el foco estará en el campeonato, los jugadores y el campo mismo, y eso es algo que no creemos que sea conseguible en las actuales circunstancias”, dijo el presidente ejecutivo de R&A, Martin Slumbers, en un comunicado.

Un representante de la Organización Trump afirmó que están “increíblemente decepcionados” por la decisión de PGA of America. “Teníamos una bonita sociedad con PGA of America (…) Se ha roto un contrato vinculante y no tienen derecho a poner fin al acuerdo”.

“Como organización hemos invertido muchos millones de dólares en el Campeonato PGA 2022 en el Trump National Golf Club, Bedminster”, señaló. “Seguiremos promocionando el golf a todos los niveles y seguiremos centrados en operar los mejores campos de golf en cualquier parte del mundo”.

