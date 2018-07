Cancelación del NAIM, retroceso para el turismo en México: De la Madrid

Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, insistió en que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) implicaría un retroceso para el sector turístico del país.

A mí no me deja de preocupar y se los tengo que externar. Yo pensé que era un tema superado de campaña, pero parece que no. No me dejo de preocupar cuando vuelvo a escuchar que el tema del aeropuerto se va a volver a someter a consulta. Francamente nosotros en México no tendríamos un aeropuerto competitivo si le planteamos a los turistas que lleguen a nuestro país y que se tengan que mover 45 minutos a otra terminal”, explicó Enrique de la Madrid.