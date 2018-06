Canacope espera derrama de 725 mdp durante Día del Padre en la CDMX

El consumo relacionado con el festejo del Día del Padre repuntará por el partido de México contra Alemania, el primer encuentro de la Selección Mexicana de futbol en el Mundial Rusia 2018, aseguró la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope Servytur) de la Ciudad de México.

La presidenta del organismo, Ada Irma Cruz Davalillo, indicó que la derrama económica esperada para el fin de semana, del 15 al 17 de junio, es de 725 millones de pesos, 15 por ciento más que el año pasado; este crecimiento es muy superior al incremento de 4.0 por ciento que se tuvo en la misma fecha en 2017.

“De forma particular, este año será impulsado por la expectación que genera el partido entre Alemania y México”, dijo en conferencia de prensa, en donde destacó que durante el mes que durará el Mundial de Rusia 2018 se estima una derrama económica superior a dos mil 500 millones de pesos en la Ciudad de México.

Se considera que son alrededor de 100 mil establecimientos en la capital del país que se verán directamente beneficiados por la justa mundialista, incluyendo tiendas de abarrotes, restaurantes y bares.

La representante del gremio explicó que de acuerdo con los resultados de un estudio, 62 por ciento de los negocios consideró que el partido de México contra Alemania, que tendrá lugar a las 10:00 horas el domingo 17 de junio, será positivo para su negocio, en tanto, 23 por ciento dijo que no le afectaba y 15 por ciento piensa que será negativo.

Para el festejo del Día del Padre, la primera opción para regalar serán los discos de música, seguido por dinero, DVDs de películas o series, masajes, zapatos, ropa interior y deportiva; el presupuesto promedio para el regalo será de 650 a mil 300 pesos.

En tanto, el gasto promedio que se espera por partido del Mundial para cuatro a seis personas es de 579 pesos si se determina verlo en casa, y de más de 700 pesos en caso de acudir a un establecimiento, con un consumo moderado de bebidas y botanas.

Cruz Davalillo destacó 34 por ciento de los encuestados indicó que comprará productos originales relacionados con la Copa del Mundo 2018, el 32 por ciento adquirirá clones o piratas, 18 por ciento no pondrá atención sobre si es original o no y 16 por ciento no sabe el origen de sus productos.

“Lo que más se consumirá en la informalidad serán playeras, gorras, banderas, vasos o tazas, llaveros y bufandas. Siendo el principal factor de compra, el precio bajo que se ofrece en la informalidad y que tendrán gran presencia en las calles, estaciones del metro, plazas públicas, así como los espacios donde se tengan pantallas gigantes”, agregó.

Por ello, pidió a los aficionados procurar comprar en lugares establecidos, por la garantía y respaldo que ofrecen los negocios formales, además de que con eso apoyan a la economía nacional y global.

Con información de Notimex

MAP