Canacar: Industria del autotransporte fue sacrificada en el T-MEC

La industria del autotransporte fue sacrificada en las negociaciones del tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá, así lo señalaron el presidente y vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar.

“En virtud de que para obtener un acuerdo global que benefició sobre todo a los grandes segmentos de la economía como la industria automotriz, el campo, etcétera, necesitamos compensar, en éste caso a un sector que fue sacrificado, para que por lo menos no solamente sobreviva si no que tenga condiciones de competir en un mercado al que colocaron en situación de desventaja, es decir, nos cierran la posibilidad de crecer”, apuntó José Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de Canacar.

Aseguran que no hay las mismas condiciones para la industria del autotransporte en Estados Unidos, que sale totalmente beneficiada; por poner un ejemplo, dijeron, no sé autorizó a las empresas mexicanas más permisos de “largo recorrido”, es decir, para ir más allá de la zona comercial, pero México no lo hizo con el autotransporte de Estados Unidos.

Y que más de tres mil 400 transportistas que hacen movimiento de importación y exportación están en riesgo de ser afectados por el tratado.

En conferencia de prensa, pidieron al Gobierno Federal el diseño de un programa específico para impulsar la competitividad del autotransporte de carga mexicano que permita generar las condiciones para enfrentar la competencia externa y fortalecer el gremio en el mercado interno ante la desventaja en la que los dejó el T-MEC.

Reiteraron que celebran que se hayan concretado las negociaciones, pero lamentan haber sido afectados.

“No somos un sector que vamos a frenar algo que trasciende a la generalidad, pero a nosotros en lo particular nos afecta. Somos un sector que aportamos más del 3.5 al PIB que tendríamos que irlo reduciendo”, expuso Enrique González, presidente de Canacar.

Añadieron que, si no tienen certidumbre y no hay crecimiento, no pueden invertir.

Dijeron que más del 80 por ciento de las importaciones y exportaciones entre ambos países se mueve en autotransporte.

Con información de Susana López Peña.

LLH