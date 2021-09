Campesinos de Santiago Papasquiaro tiran cosecha de marihuana ante poca demanda y caída de precios

En una parte del Triángulo Dorado, una zona de la Sierra Madre Occidental, que abarca municipios de Durango, Sinaloa y Chihuahua, se cultiva droga desde los años 50. Actualmente, campesinos de esta zona en el municipio de Santiago Papasquiaro, están tirando marihuana cosechada debido a la baja en los precios.

Te recomendamos: SCJN publica fallo que avala despenalización del uso lúdico de la marihuana

“Aquí mire, tengo unos tercios de mota que hace como 3 años los tuve que tirar, desde entonces ya no sirvió todo esto, es que no se vendía, fue cuando ya el precio ya cayó y los compradores ya no volvieron”, agregó Javier, campesino en el Triángulo Dorado de Durango.

“Todo aquel monte que se mira para enfrente era pura marihuana, ahí se aprecia. Salía mota a lo cabrón”, agregó Eduardo, campesino en el Triángulo Dorado de Durango.