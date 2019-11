Campesinos mantienen plantón y bloqueo frente a la Cámara de Diputados, por lo que todos los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro se mantienen cerrados por séptimo día.

Te recomendamos: ‘Que organizaciones se acostumbren, apoyos serán directos’: AMLO

Los inconformes se encuentran desde el pasado lunes con casas de campaña en las inmediaciones del recinto legislativo para exigir se asignen más recursos al campo mexicano en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Campesinos mantienen bloqueo en Cámara de Diputados (Twitter OVIAL)

Debido a esta protesta, la vialidad en Congreso de la Unión, desde Lorenzo Boturini, Sidar y Rovirosa, de Eje 2 Oriente a retorno 1 de Cecilio Róbelo, se ve afectada, por lo que el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomendó a los automovilistas tomar previsiones.

En su cuenta de Twitter @OVIALCDMX sugirió tomar Eje 1 Oriente Circunvalación, Eje 1 Norte, avenida Iztaccíhuatl y Fray Servando Teresa de Mier como alternativa vial.

El pasado 15 de noviembre, la Cámara de Diputados acordó posponer hasta el próximo 20 de noviembre la sesión ordinaria para discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020, debido a la falta de acuerdos con los campesinos que mantienen bloqueado el Palacio Legislativo desde el pasado lunes.

En conferencia de prensa, en un hotel de Viaducto que han utilizado para las reuniones de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, los legisladores aseguraron que no violarán la ley al aplazar hasta el 20 de noviembre la aprobación del Presupuesto, aun cuando la Constitución establece el 15 de noviembre, porque en el Diario de los Debates quedará registrada la fecha del 6 de noviembre, cuando se decretó un receso en la sesión.

Hemos tomado esta decisión a partir del análisis de la Constitución por nuestros abogados, el equipo jurídico de la Cámara de Diputados y el plazo no es una restricción. El plazo no es una restricción insalvable, el que establece el artículo 74 constitucional y también decir que esto no representa ninguna incertidumbre, por qué, porque ustedes saben que el Presupuesto de Egresos tiene una vigencia anual”, señaló el diputado Mario Delgado, presidente de la Junta Coordinación Política.