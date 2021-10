Campesinos amapoleros dejan de lado su cultivo y siembran aguacate para subsistir

En la sierra, no lejos de ahí, campesinos que tradicionalmente se dedicaban a sembrar amapola, por la caída del precio de este producto, han encontrado en el cultivo de aguacate una manera de subsistir y están orgullosos.

“Yo me siento a gusto, contento porque cambié de forma de trabajar, es algo que lo puedes presumir”, dijo Alfredo Sánchez, productor de aguacate, Guerrero.

Durante 18 años, Alfredo se dedicó a cultivar amapola. En 2018 la sembró por última vez y guardó la goma de opio para esperar un repunte del precio que hasta la fecha, dice, no ha llegado. Ahora es uno de los 18 aguacateros del ejido Fresnos de Puerto Rico en la sierra de Guerrero, que decidió enfocarse de lleno a su huerta.

“Ya teníamos varios años con el proyecto del aguacate, pero no le dábamos importancia porque teníamos la amapola. Nos daba para mantenernos y el aguacate no” reiteró Alfredo Sánchez, productor de Aguacate, Guerrero.

Hace 6 años, de una hectárea de amapola, Alfredo asegura que obtenía 5 kilos de goma que vendía por 175 mil pesos. Y de una hectárea de aguacate cosechaba 5 toneladas que vendía por 60 mil pesos. con el precio actual de la goma, los 5 kilos los vendería por 70 mil pesos, mientras que las 5 toneladas de aguacate las podría vender también por 70 mil pesos

“Sólo que en el cultivo del aguacate estás trabajando limpiamente, no estás haciendo algo ilícito”, señaló Alfredo Sánchez. productor de aguacate, Guerrero.

En 2017, las 70 familias que hay en el ejido de frenos de Puerto Rico, se dedicaban a la siembra de amapola. Tras la caída de su precio en los últimos 4 años, un 80% reconvirtió sus cultivos.

“La gente entendió que sembrar amapola ya no es negocio y están emocionados, pero hay que darle continuidad al proyecto.

75 personas de este ejido se sumaron al programa Sembrando Vida del Gobierno federal

“El apoyo viene mensualmente, están cayendo cinco mil pesillos que anteriormente pues no, tenemos este invernadero, pero desgraciadamente siempre pues nos hacen falta los caminos

El ejido Fresnos de Puerto Rico está a 280 kilómetros de distancia de la capital del estado. Cerca de 70 kilómetros son de terracería. A Durante más de 15 años, los pobladores de la región han exigido al gobierno estatal y federal la construcción de una carretera.

“Tenemos que cruzar ríos. Nos ha pasado que por falta de caminos se nos han quedado los aguacates en el camino, se nos han volteado camiones, inclusive también por no tener caminos la producción queda en las huertas y se echa a perder”, afirmó Antonio Arreola, presidente de la Unión de Ejidos.

Sólo en lo que va del año unas 50 personas del ejido emigraron, otras como Tomás, resistieron y siguen cultivando amapola, por ahora.

“Ahora sí que no lo sembramos por gusto, lo sembramos por necesidad, pues el precio varía, sube, baja, a veces no hay de plano ni comprador, pero no tenemos otra alternativa”, concluyó Tomás. productor de amapola, Guerrero.