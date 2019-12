Campesino chiapaneco deja de sembrar maíz y se dedica a los arbolitos navideños

En San Cristobal de las Casas, Chiapas, un campesino optó por dejar de sembrar maíz y dedicarse a plantar arbolitos de navidad.

“Ya dejé de cosechar el maíz porque me dijeron que ya no era recomendable sembrar. Yo me siento orgulloso de tener estos arbolitos”, dijo José Luis López Cruz, productor de árboles de Navidad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Desde hace 11 años, don José un indígena tzotzil, siembra arbolitos de navidad como parte de la reconversión productiva y la reforestación forestal en la zona altos de Chiapas. En el ejido el aguaje de San Cristóbal de las Casas destinó dos hectáreas para este proyecto experimental de reforestación comercial, autorizado por la Comisión Nacional Forestal.

“Aquí anteriormente era una parcela que ellos ocupaban para sembrar maíz y frijol entonces le dan el cambio de uso de suelo para aprovecharlo, regresarlo a lo forestal”, comentó Samuel Rodríguez Hernández, promotor forestal de Conafor.

En el terreno se sembraron más de dos mil árboles de tres tipos: romerillo, yacahuite y piñonero azul.

La semilla de germinación proviene de zacatecas.

Actualmente, don José y sus cinco hijos encabezan la producción en la zona altos.

“Nos sentimos orgullosos porque a la vez es un ingreso para nosotros como familia más que nada y pues gracias a Dios se está vendiendo, ya llevamos prácticamente cuatro años vendiendo”, destacó Ricardo López, productor de árboles de navidad.

La zona es reforestada anualmente. Un total de 800 nuevos arbolitos se sembrarán en temporada de lluvia del próximo año.

Con información de Juan Álvarez.

LLH