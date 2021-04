Campeche regresará a clases presenciales el próximo 19 de abril

En Campeche, las autoridades de educación anunciaron que el próximo lunes 19 de abril será el regreso a clases presenciales, en 137 escuelas de 10 de los 13 municipios del estado.

“Es la primera fase de un pilotaje que se va a estar llevando a cabo en comunidades donde no tenemos conectividad, comunidades con un número de habitantes que no rebase los 500, comunidades donde ya han sido vacunados los adultos mayores de 60 años y desde luego los maestros y toda la parte del sector educativo que van a estar ahí trabajando directamente”, indicó Ricardo Koh Cambranis, secretario de Educación de Campeche.

Este lunes se realizaron los Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica para establecer el proceso de regreso a clases presenciales y se acordó que en el resto de los planteles las clases continuarán a distancia a partir de este martes 13 de abril.

Adriana Calvillo Ceballos, es directora de la escuela preescolar “Héroes de Chapultepec” ubicada en la ciudad capital de Campeche, este lunes realizó de manera virtual la sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar de Educación Básica.

“Este martes iniciamos clases de manera virtual y hasta la fecha todavía no tenemos una fecha ya establecida por parte de las autoridades para hacer el regreso de manera presencial”, refirió Adriana Calvillo Ceballos, directora de la escuela preescolar Héroes de Chapultepec.

Durante la sesión del Consejo se acordó que a partir de este martes se entregará material de limpieza y protección para los alumnos y maestros de las 137 escuelas que regresaran a clases presenciales.

Sin embargo, algunos padres de familia no están de acuerdo con el regreso a clases presenciales.

“Ahorita yo creo que no es conveniente porque todavía no se acaba la pandemia. No lo hago que regresen, es preferible a que pierda un año”, dijo Jesús Pech Chi, padre de familia.