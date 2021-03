Campeche registra aumento de conjuntivitis debido a altas temperaturas

Debido a las altas temperaturas que se registran en Campeche, las autoridades de salud del estado alertaron a la población por posibles brotes de conjuntivitis.

Los termómetros han rebasado los 40 grados centígrados, con una sensación térmica de entre 42 a 44 grados.

La conjuntivitis es muy contagiosa para la población y se presenta principalmente entre los meses de marzo a agosto.

Los principales síntomas son irritación, ardor y picazón de ojos, además de lagrimeos, sensibilidad a la luz y lagañas en párpados y pestañas.

“Hay que tener más cuidado con la lavada de manos, no tocarse los ojos, no andar mucho en el sol. A mis hijos si ya les dio y veo como lagriman, pero a mí pues gracias a Dios no me dio”, comentó Magdalena Contreras, ciudadana.

“Puede ser irritación de la vista, pueden ser varias cosas. Lo que según se utiliza mayormente, lavarte los ojos con agua de manzanilla, que es lo más apropiado para refrescar la vista, otra cosa es que andes con los lentes oscuros”, dijo Alfonso Pérez, ciudadano.