Campeche cuenta con su primera playa inclusiva

Campeche se sumó a los estados del país que cuentan con una playa inclusiva.

Una playa inclusiva tiene como objetivo garantizar el descanso y la diversión de todos los visitantes que cuenten con alguna discapacidad.

En Campeche, “playa bonita” brinda seguridad, además de que cuenta con la infraestructura para que puedan desplazarse personas discapacitadas como rampas, un andador de madera a lo largo de la franja de arena, además que tiene mobiliario especial con el que pueden llegar al mar.

Estoy ansioso hace tiempo hace tiempo que no llego acá desde que me enferme ya no había venido, pero hoy me traen mis hijas a meterme al agua otra vuelta”, señaló Perfecto Aké Marin, visitante.