Celebran el primer Festival del Lechón Tostado en Campeche

En Campeche, con tacos, tortas y panuchos, las familias de la capital del estado celebraron el primer Festival del Lechón Tostado, uno de los platillos más emblemáticos de la entidad.

Debido a la celebración del primer festival del lechón tostado y como forma de homenaje al platillo, se realizó una tranca de lechón de 20 metros de longitud, en donde se utilizaron más de 100 barras de pan francés, 40 kilos de lechón tostado, 5 kilos de cebolla curtida con naranja agria y 1 kilo de cuerito tostado del cerdo.

Es un día muy importante porque el lechón tostado es una tradición 100 por ciento campechana, aquí nació hace más de 60 años y todos los domingos, todos los sábados, las familias salen a desayunar su rica tranca de lechón tostado”, comentó Lady López, vendedora de lechón tostado.

Es tradicional, el que viene a Campeche, bueno lo que es el sureste y no come cochinita o lechón tostado haga de cuenta que no vino al sureste”, mencionó Marta Chan, asistente a la celebración.