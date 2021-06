Campañas electorales del 2021 serán recordadas como las más violentas

Este miércoles terminaron las campañas políticas de las elecciones 2021, a partir del jueves 3 de junio comienza la veda electoral de lo que será el proceso electoral más grande de la historia de México, en el que se elegirán 21 mil 368 cargos, pero que también será recordado por ser el más violento.

Esta tarde, sujetos armados atacaron a balazos a la candidata por la coalición PRD-PAN a la presidencia municipal de Villa Reyes, San Luis Potosí, Erika Briones Pérez, cuando salía de su casa para dirigirse a su cierre de campaña.

La candidata resultó ilesa e intentó ir tras sus agresores, acusó que los elementos de Guardia Nacional que se encontraban en el lugar no repelieron el ataque.

Erika Briones denunció que horas antes integrantes de su equipo de campaña fueron golpeados en la comunidad del Rosario y que esta mañana le dejaron una hielera con cabezas de cerdo y una lona de su campaña con una leyenda amenazante. por estos hechos hizo responsable al ex presidente municipal de Villa de Reyes.

En Oaxaca, el candidato del PRI a la presidencia municipal de Mariscala de Juárez, Jairo Hernández cerró campaña en la localidad de San Pedro Atoyac vistiendo un chaleco antibalas.

“Todos los días cuando salimos a campaña, esto es lo que tenemos que hacer, al menos sé que, si me vuelven a disparar, ya no tocarían parte de mis órganos con este protector que tengo”, Jairo Hernández, candidato del PRI a la alcaldía de Mariscala de Juárez, Oaxaca.

Usarlo fue parte de su rutina después de ser atacado el pasado 19 de mayo.

“Cuando yo me echaba de reversa en la camioneta, unos hombres vinieron por esta calle, me comenzaron a disparar, ya cuando dimos la vuelta mi hija me dice, sabes qué, creo que me alcanzó una bala, porque me está sangrando”, Jairo Hernández, candidato del PRI a la alcaldía de Mariscala de Juárez, Oaxaca.