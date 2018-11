Campa Cifrián clausura congreso de la CROC

El secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, clausuró el congreso de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) que encabeza Isaías González.

El secretario del Trabajo afirmó que la nueva Ley Federal del Trabajo que se discutirá en el Congreso de la Unión se elaborará con el consenso de las organizaciones sindicales.

El líder de la CROC, Isaías González, dijo que buscará que las iniciativas del sector obrero sean incluidas en la nueva Ley Federal del Trabajo y afirmó que:

Al evento asistió el secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, quien afirmó que defenderán a las instituciones creadas en favor de los trabajadores como el IMSS, el INFONAVIT y el FONACOT, y mandó un mensaje al nuevo gobierno federal.

No son propiedad del gobierno y no vamos a permitir que ni un centavo se lo lleven para otras cosas que no sean lo que dice la Constitución y que fueron resultado de una gran lucha de todos los líderes que nos antecedieron, yo espero que les vaya muy bien en su gobierno porque si les va bien, le va bien a México, pero también que sepan que nosotros sabremos defender nuestros derechos y que nuestros derechos no hicieron los enemigos en el sector obrero, no somos nosotros, no son las demás ORG que están en el Congreso del Trabajo, los enemigos están afuera”, aseguró.