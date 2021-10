Camioneta usada en ataque a la cantina de Morelia, realizó antes otros delitos y nadie los detuvo

A una semana del ataque armado frente a una cantina del centro de Morelia, Michoacán, en el que murieron seis personas, se ha documentado que una de las camionetas utilizadas en este ataque había sido utilizada en varios delitos durante las semanas previas. Nadie hizo nada por detenerlos.

El asesinato de seis personas, afuera de la Cantina 25 en Morelia, Michoacán, el pasado 18 de octubre, no fue el primer ataque que realizó este grupo armado captado en video.

45 minutos antes de la masacre en la cantina, un testigo sostiene que fue atacada por los mismos hombres armados que llegaron en la camioneta blanca sobre la avenida Enrique Ramírez de la capital michoacana.

Narra que no recibieron ningún impacto de bala, que lograron escapar y llegar a sus casas pero que horas después observaron en redes sociales el video del ataque.

Víctima del grupo armado que atacó La Cantina 25 en Morelia, Michoacán.

Él asegura que también fue víctima de la misma célula criminal. Que él fue atacado la madrugada del pasado 10 de octubre y recuerda que fue privado de su libertad afuera de la cantina 25, en la camioneta blanca que aparece en el video.

“De repente llegó una camioneta blanca. Me pusieron un arma y me subieron a la camioneta. Me dieron un cachazo, me golpearon con una tabla, me pusieron una cinta en la boca y me pegaron como 5 tablazos. Me preguntaron que para quién trabajaba, y yo les dije que me dedico a la reparación de casas, plomería, pintura, todo en general. Pero me dejaron ir, dijeron que según se confundieron y me dejaron libre”, explicó la víctima de la Cantina Cervecería La 25 en Morelia, Michoacán.