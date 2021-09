Camión de bomberos termina dentro de una casa en CDMX; hay seis lesionados

Un camión de bomberos terminó dentro de una casa de la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México, luego de ser impactado por un tráiler. Al menos seis personas resultaron lesionadas.

Ocurrió anoche, en el cruce de Constituyentes y Circuito Interior José Vasconcelos, en donde se ubica la casa de una congregación de misioneras religiosas y donde el camión de bomberos terminó su recorrido, derribando una pared.

Cinthya Garza, representante de la congregación misionera, dijo que tres religiosas que se encontraban en la casa fueron llevadas al hospital en estado grave.

Esto dijo Eduardo García, conductor del tráiler quien también resultó herido junto con dos bomberos y tres religiosas.

“Venía yo circulando sobre circuito y como tal tenía el verde. No venía a exceso de velocidad. Cuando iba a pasar sobre Constituyentes nada más alcancé a ver cuando me embistió el camión y ya no alcancé a frenar ni a reaccionar. Porque al parecer iba a una emergencia, pero no traía sirenas, ni nada y como tal no lo escuché”.