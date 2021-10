Camilitas, mujeres sepultureras que rompen paradigmas

Los panteones de México están entre los sitios más visitados en las celebraciones del Día de Muertos, ahí, aún es inusual ver a mujeres desempeñar el trabajo de sepultureras, tres de ellas, dedicadas a este oficio en la Ciudad de México contaron su experiencia.

Cuentan que antes de ser sepultureras se dedicaban a realizar labores en el hogar, iniciaron en el oficio a principios de la década de los 80, cuando se alistaron como voluntarias, primero, para instalar servicios básicos en la zona de San Ángel.

Después fueron contratadas por la entonces delegación para absorber por completo los trabajos que antes eran sólo exclusivos de hombres, trabajan excavando fosas y sepultando a difuntos en el panteón San Rafael, ubicado en Avenida Revolución y Callejón La otra banda, en la alcaldía Álvaro Obregón.

“Si fuimos sepultureras a nivel mundial. Me siento muy orgullosa aparte porque de aquí salió para darle estudios a mis hijos. Yo entré en el 89, yo tenía a mi hija de tres años, el administrador de ese tiempo me dio permiso de traérmela. Este Panteón fue como su área de juegos, su jardín de niños porque me iba a hacer las fosas y la ponía en una carretilla la tapaba con su cobija y los suéteres de todos y la traía para allá, para acá”, narró Guadalupe Contreras, sepulturera.

“Mi mamá fue una de las primeras sepultureras de aquí del Panteón San Rafael, ella duró más de 30 años trabajando, sepultaba, daba mantenimiento. Ella nos traía aquí al panteón la veníamos a acompañar o luego le ayudábamos a hacer sus chambitas”, expresó Alma Rosario Rojo, sepulturera.

“Mi papá falleció y me quedé yo con su plaza y me gusta estar aquí, ahora entiendo el trabajo de mi padre, es muy pesado y ahorita nos enseñamos a valorar lo que él hacía para darnos de comer”, dijo Agustina Rosas, sepulturera.