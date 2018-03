Cambridge Analytica y los datos de usuarios de Facebook, análisis en Despierta

Ana Paula Ordorica dijo en Despierta con Loret que Facebook puede afirmar que fue víctima de Cambridge Analytica por el uso de datos de millones de usuarios, pero “el tema es que le crean”. Dijo que altos ejecutivos de la red social se reunieron con la prensa para dar explicaciones, “pero estuvo ausente Mark Zuckerberg, el tema es dónde está Mark Zuckerbeg para tratar de enfrentar lo que está pasando”.

La empresa británica de marketing Cambridge Analytica usó millones de datos de usuarios de Facebook para influir en procesos electorales como la elección en Estados Unidos, donde ganó Donald Trump, y el Brexit, en Reino Unido.

Cuestionada sobre si hay un comportamiento sospechoso de Facebook, Ordorica recordó que, en 2016, Facebook le pidió a Cambridge Analytica que borrara los correos que intercambiaron y la información que tenía sobre los perfiles perfiles psicográficos que obtuvieron de los usuarios de la red social.

Ana Francisca Vega agregó que Facebook es una empresa, y aunque sea herramienta y red social, es una empresa que vende datos de los usuarios y hace dinero a través de esa venta, pero el acceso a esos datos no debe ser “un cheque en blanco y eso es lo que parece que se le olvida frecuentemente a Facebook”.

Ordorica destacó que Facebook ha dicho que Cambridge Analytica los engañó porque afirmó que el uso de datos de usuarios de la red social era con fines académicos, pero en realidad los usó con fines políticos. Cuestionada sobre si esta postura es creíble, respondió: “Desde mi punto de vista no”.

Ana Francisca Vega explicó que Facebook “tiene un ejército de personas que está constantemente monitoreando qué hacen otras compañías en su plataforma, todas estas apps, tests de personalidad, qué serías, si serías un signo zodiacal, todas esas cosas a las que los usuarios le dan clic, esas son aplicaciones que están constantemente monitoreadas por gente de Facebook, en Facebook trabajan miles de personas haciendo esto todos los días… no es creíble”, dijo respecto al argumento de la red social de que es víctima en este caso.

Carlos Loret subrayó que la recolección de datos que hace Facebook no se trata solamente de saber la edad, el género, el nivel socioeconómico y los estudios de los usuarios. “Aquí estamos con, a partir de los likes, la gente que sigues, la información a la que te metes y lees, lo que comentas, hacen un perfil psicológico”.

“Una predicción psicológica”, dijo Enrique Campos, y añadió que Facebook no es un medio de comunicación y por eso no tiene el rigor de un medio de comunicación, pero accede a gran cantidad de personas.

Cambridge Analytica y los datos de usuarios de Facebook, análisis en Despierta (Noticieros Televisa)

Ana Paula Ordorica explicó que, a través de Facebook, Cambridge Analytica invitaba a los usuarios a llenar un cuestionario, “yo lo llené en algún momento, yo no uso Facebook, pero llené esto porque me parecía interesante lo de Cambridge Analytica, cuando (Alexander) Nix sale a decir que gracias al perfil psicográfico de los usuarios supieron que en Wisconsin y que en Michigan habían votantes clásicamente demócratas que se podían voltear y votar por Donald Trump, y justo eso fue lo que le dio el triunfo a Trump, esos estados”.

Carlos Loret enfatizó que no son clásicos demográficos, sino el registro de respuestas emocionales, a lo que Ordorica añadió: “Son cinco categorías, entonces tú con 68 likes que le des a algo en Facebook, con esos 68 te catalogan en estas cinco categorías y eso permite a Cambridge Analytica subir en sus posts en Facebook algunas preguntas, un muro”.

“Te tienen psicológicamente enmarcado”, dijo Carlos Loret. “Agarran noticias falsas que van a mover esos sentimientos tuyos”, añadió. Ana Paula Ordorica señaló que toman las emociones y que no necesariamente lo hacen con noticias falsas.

Enrique Campos agregó que catalogar no es ilegal, que lo que está fuera de ley es el uso que se hizo de esos perfiles con noticias falsas.

“Lo que pasa es que Cambridge Analytica presenta esto como un tema académico, te invita a llenarlo como algo académico, y le dice a Facebook ‘déjame acceder a más datos porque sólo 270 mil personas utilizaron esto, y Facebook le dice sí, porque en ese momento había otra reglamentación, ya se actualizó, cuando se actualiza es cuando Facebook le dice a Cambridge Analytica ‘ya no puedes utilizar esto, te doy un plazo de un año más para utilizarlo’. Pero ellos sabiendo que Cambridge estaba haciendo uso de los datos personales de esta forma, no lo dijeron a los usuarios, y los usuarios ya le habían dado permiso a Cambridge para acceder y no sólo a lo que tú le das like, sino a lo que tus amigos le dan like, a toda tu red, entonces por eso llegas hasta 50 millones de personas”, dijo Ana Paula Ordorica.

“Cada vez que se mete en una bronca Facebook, dice que no sabía”, agregó Loret.

“Lo hizo con el tema de los rusos, que les pagaban en rublos para poder, ahí sí, vender noticias falsas, en específico”, dijo Ordorica.

Ana Francisca Vega insistió en que hay “una responsabilidad básica de los usuarios de Facebook, que no terminan de entender que es una red social que vende los datos, que a eso se dedica, tus likes, tus fotos”.

“Y que la información que confías en Facebook deja de ser tu información”, concluyó Enrique Campos.

Carlos Loret reveló que invitaron a representantes de Facebook para participar en la mesa, pero “no les gusta”.

Con información de Despierta con Loret

MLV