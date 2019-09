Marcharán en CDMX contra cambio climático, durante ‘Fridays for future’

Se acabó el plazo para el planeta Tierra. El panel de cambio climático de las Naciones Unidas le da sólo 10 años a la especie humana para que actúe, antes de que sea irreversible.

Te recomendamos: Merkel responde al cambio climático con plan de 54 mil mde

Advierte que, de no enfrentar el cambio climático, aumentarán el deshielo, el crecimiento del nivel del mar, los incendios y las lluvias y huracanes más destructivos.

Si no actuamos ahora, si no le damos las armas a esos jóvenes para actuar, será muy tarde”, advirtió Carlos Tornel, de la organización “Fridays for future”.