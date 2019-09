Cambio climático, determinante en casos de dengue a nivel mundial

En México han aumentado en 257% los casos de dengue, pero no es un fenómeno que esté ocurriendo solo en nuestro país, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esto se relaciona con los efectos del cambio climático.

Condiciones geográficas y temperaturas más altas de lo esperado han favorecido en la proliferación del mosquito del dengue en zonas donde antes no se había registrado su presencia; es el caso de Xalapa, Veracruz, donde autoridades sanitarias han detectado hasta el momento 807 probables casos.

En donde no habíamos tenido casos autóctonos, en este año por las características que mencionaba, el comportamiento del vector, más las temperaturas que eso derivado del cambio climático que se está dando en la capital, y que regularmente no se daban, ya tenemos presencia del vector; el vector regularmente no accedía más allá de mil 500 metros de altura a nivel del mar, ahora ya lo hemos encontrado por arriba de esa altura”, aseguró Salvador Beristáin, director de Salud Pública de Veracruz.