Cambian foto de Twitter de Camilo Sesto a horas de su muerte

La cuenta de Twitter del intérprete español Camilo Sesto, quien perdió la vida a los 72 años de edad, sufrió algunas modificaciones horas después de su deceso.

Ahora el perfil de Twitter del cantante destaca por su nueva foto, en la que aparece su fecha de nacimiento y de fallecimiento sobre un fondo negro y debajo de un moño de color negro.

“Camilo Sesto 1946-2019”, se puede leer en su foto de perfil.

La imagen también está acompañada de toda la información relacionada al último adiós que se le dará el día lunes a Camilo Sesto en la ciudad Madrid, España.

“Capilla ardiente en S. G. A. E. calle Fernando VI n° 4 en Madrid, de las 11:00 a las 20:00 horas.

Nueva Foto Twitter Camilo Sesto

Tras el último adiós de Camilo Sesto, sus restos serán incinerados y trasladados a Alcoy, en Alicante, la localidad en la que nació el 16 de septiembre de 1946.

Camilo Sesto, quien siempre será recordado por los temas ‘Donde estés con quién estés’ y ‘Si tú te vas’, falleció la madrugada del domingo a causa de un paro respiratorio.

Camilo Blanes Cortes, conocido como Camilo Sesto, nació el 16 de setiembre de 1946 en Alcoy, Alicante, España.

Sin excesivos conocimientos musicales, en sus primeros años, componía con una grabadora de cassette y una guitarra prestada a la que a menudo le faltaba alguna cuerda y siempre le cantó al amor:

Me parece muy honesto que unos canten contra la guerra, a favor de una ideología política… a mí también me gustaría hacerlo. Pero a mí se me ha dado el don de interpretar esas mil formas de amor. El arte es largo… y creo que cabemos todos…” decía Camilo.