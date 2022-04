Cámara de Diputados sesionará en Semana Santa para votar la Reforma Eléctrica

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó que el Pleno sesione el martes próximo, en Semana Santa, para discutir la Reforma Eléctrica.

“Se discuta el martes y hay dos sesiones, una para dar publicidad y la otra para la discusión… si hay dictamen y la mayoría de los diputados lo lleva al Pleno se tiene que votar, eso no quiere decir que se vote a favor”, dijo el diputado Rubén Moreira PRI, presidente de la Junta Coordinación Política.

Pero antes del acuerdo alcanzado entre los líderes parlamentarios en San Lázaro, al rechazarse la propuesta de coordinador del PRI de votar la reforma eléctrica hasta después de las elecciones del 5 de junio, PAN, PRI y PRD fijaron su postura y respondieron al presidente de la República, quien pidió a los legisladores rebelarse y aprobar su iniciativa de reformas en materia eléctrica.

El propio coordinador de la bancada priista, al que se refirió el presidente de la República, respondió:

“Lo que tenemos es una polarización del país… nosotros sí queremos que se ajusten las cuentas a esos empresarios que se aprovecharon del sistema eléctrico, pero como no le quieren mover ni una coma, como rechazan nuestras 12 posturas, pues nos están llevando al no y al sí, bueno, en ese no y en ese sí, estos malos empresarios van a salir ganando”, explicó el diputado Rubén Moreira del PRI, presidente Junta Coordinación Política.