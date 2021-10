Cámara de Diputados decreta nuevo receso para discutir Miscelánea Fiscal 2022 tras trifulca entre legisladores

La Cámara de Diputados decretó hoy, 20 de octubre de 2021, un nuevo receso durante la discusión para aprobare en lo particular la Miscelánea Fiscal 2022. La sesión se reanudará hoy a las 14:00 horas. Durante la noche del martes hubo golpes y jaloneos entre legisladores en la tribuna y alrededor de la medianoche se declaró un primer receso. Posteriormente continuó la discusión y a las 06:00 am de este miércoles se decretó el nuevo receso.

🔔 La Presidencia de la Mesa Directiva declara un receso para continuar con la discusión en lo particular de la #MisceláneaFiscal a las 14:00 horas.

Diputados de Morena y el PAN se enfrentaron en tribuna cuando discutían la Miscelánea Fiscal 2022.

Tras una hora de debate, la oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano reclamó el uso del tablero para confirmar la votación de una propuesta de la diputada de Morena María Clemente García Moreno, quien pidió aplazar un año la entrada en vigor de la propuesta del SAT para limitar la deducibilidad al 15% en las donaciones de personas físicas a organizaciones de la sociedad.

Pero los morenistas respondieron: “¡No hay duda, no hay duda, no hay duda!”

Acompañados de Movimiento Ciudadano, los panistas se encaminaron a la tribuna, pero no subieron. Petistas y morenistas creyeron que la tomarían y se adelantaron.

Arriba estaba la panista Mariana Gómez del Campo, esperando turno para hablar, por lo que sus compañeros José Elías Lixa y Jorge Espadas subieron para protegerla.

En su paso se hicieron de empujones con la petista Margarita García, mientras el morenista Alejandro Robles desplazó al panista Elías Lixa. Su compañero Arturo Espadas lo encaró.

Otros diputados intervinieron en la trifulca y se lanzaron manotazos, mientras el coordinador del PAN, Jorge Romero, y el vicepresidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, pedían orden.

El presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para tranquilizar los ánimos.

Los diputados se acusaron mutuamente. El PAN acusó al morenista Alejandro Robles de estar alcoholizado.

El diputado Alejandro Robles, de Morena, respondió:

“Estaba la compañera Irma, de Pueblos Indígenas y dos diputados estaban forcejeando con ella, entonces lo único que hice fue, cuando aventó a Irma, retirar a un diputado que se llama creo que Laisha, Lixa; no estoy en estado inconveniente, tráiganme el alcoholímetro si quieren”.

Por su parte, el diputado José Elías Lixa, vicecoordinador del PAN, señaló:

“Fui cobardemente agredido por la espalda, no les tengo que describir ese bochornoso hecho, lo que se ve no se juzga, está en videos y el diputado porro que cometió este tipo de agresión no merece ni un instante de mi atención”.

“Vamos a interponer una denuncia penal, una denuncia ante todas las instancias para que estos señores, por agresión, para que estos señores nunca más lo hagan aquí en tribuna porque los diputados y las diputadas somos inviolables”, señaló la diputada Margarita García, del PT.