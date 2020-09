Cámara de Diputados, sin acuerdos para nueva mesa directiva; el PAN se mantiene

En la Cámara de Diputados se dividió la bancada de Morena y no se pudo elegir a quien va a presidir la mesa directiva este año.

Te puede interesar: Dulce María Sauri, del PRI, no alcanzó la mayoría calificada para presidencia de la Cámara de Diputados

Se presentó una planilla, encabezada por la priísta Dulce Maria Sauri, respaldada por los grupos parlamentarios que en el inicio de esta legislatura acordaron que la tercera fuerza política encabezaría la mesa el tercer año.

El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, también buscaba la presidencia de la cámara. Él considera que nadie ajeno al movimiento de la cuarta transformación debe ocupar ese puesto.

Se requería una mayoría especial de dos terceras partes de los diputados. La planilla encabezada por el PRI no alcanzó la mayoría.

Los 228 diputados de Morena presentes votaron: 93 a favor de cumplir el acuerdo; 72 en contra y 63 se abstuvieron.

Y esto a pesar de que el presidente López Obrador se pronunció por el respeto de los acuerdos.

“No veo a los compañeros de Morena votando por el PRI, a la pandilla criminal que fue mandada al basurero de la historia, pero les digo más: yo soy presidente de la cámara en el corazón del pueblo de México y con eso me basta, con eso me siento muy orgulloso. Estoy en el corazón de la gente, en su respaldo, en su presencia, en sus pensamientos, en sus oraciones y estoy con ellos. Me juego la vida con este movimiento”, expuso Gerardo Fernández Noroña.

Así fue como el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, trató de convencer desde la tribuna de san lázaro a los legisladores de morena de no votar por la planilla que encabezaba la priista Dulce María Sauri, para presidir la mesa directiva a partir de este martes.

Desde el viernes, el Partido del Trabajo había anunciado la incorporación a sus filas de cuatro diputados dos independientes, uno de morena y uno del pes, para sumar 47 legisladores, uno más que el PRI, lo que le permitiría convertirse en tercera fuerza política y presidir san lázaro.

Sin embargo el fin de semana, el morenista Manuel López Castillo, quien formaba parte de esos cuatro legisladores, se echó para atrás.

Por lo que PRI y el PT quedaron empatados con 46 legisladores.

“Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero vamos a presidir la Mesa. Lo que tengamos que hacer dentro de la ley, con urbanidad política, con trabajo político. Mañana va a haber desempate, seguro”, expuso el diputado René Juárez, coordinador del PRI.

Este lunes, el PRI siguió la misma estrategia del PT e incorporó a cuatro perredistas a su bancada, para sumar 50 legisladores y afianzarse como tercera fuerza política. en una conferencia de prensa, Fernández Noroña los criticó.

“Legítimamente el PRI no puede subir de 45 legisladores, esos son con los que llegó a la Cámara de Diputados, éticamente el PRI no puede rebasar ese número porque no se lo dio el electorado, no es ético votar por el PRI para presidir la Cámara de Diputados; el PT votará en contra”, apuntó Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del Partido del Trabajo.

Ya en la sesión del pleno, que por primera vez fue presencial desde el inicio de la pandemia, Fernández Noroña, aclaró en tribuna por qué ya no sumaron más legisladores a su bancada.

“No los presentamos porque hemos cuidado a Morena, porque hemos cuidado la Junta de Coordinación Política. Porque somos y seguiremos siendo aliados leales de la Cuarta Transformación”, apuntó Gerardo Fernández Noroña.

La planilla presentada por la Junta de Coordinación Política estaba encabezada por la priísta Dulce María Sauri e integraba a Dolores Padierna, Sara Rocha y Xavier Azuara, en la vicepresidencia. necesitaban un mínimo de 302 votos de los diputados presentes, pero les faltaron 25 para obtener mayoría calificada.

“A favor 278 diputados, en abstención 64 y en contra 112; no hay mayoría calificada”, señaló Sara Rocha, secretaria de la Mesa Directiva.

“Esta mesa directiva continuará en funciones hasta el día 5 de septiembre de 2020. En consecuencia, daremos paso a la declaratoria de instalación”, dijo Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados.

Los votos en contra fueron: 40 del PT y 72 de Morena. Mientras que de las 64 abstenciones, una fue del PAN y el resto, también de Morena. Los votos a favor fueron del PRI, PAN, Movimiento ciudadano, Encuentro Social, Partido Verde, PRD y tres independientes. De Morena solo apoyaron la planilla 93 legisladores.

A través de Twitter, Gerardo Fernández Noroña escribió que los diputados de Morena que votaron a favor “deben corregir” y añadió que sigue viva su intención de presidir la cámara.

En la conferencia de prensa, el presidente López Obrador habló así de la disputa por la mesa directiva en diputados.

“La política es un imperativo ético. Entonces si está establecido que para el tercer, es para el que obtuvo el tercer sitio, así debe de ser y se debe de respetar”, dijo el presidente.

Sobre si se debe de evitar cosas indebidas con cambiarse de bancada, el presidente Lopez Obrador respondió:

“Sí, pero actuar con rectitud, no estar maniobrando de última hora por los cargos, no es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, esto perjudica al partido que lo hace”.

Con información de Héctor Guerrero.

LLH