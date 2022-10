Cámara de Diputados se alista para ratificar dictamen que reforma plazo de Fuerzas Armadas en seguridad pública

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados refrendó su voto en favor de la minuta modificada del Senado para extender el plazo de las Fuerzas Armadas en las calles, en tareas de seguridad pública.

Te recomendamos: Diputados reciben minuta sobre Fuerzas Armadas del Senado

“Nosotros esencialmente creemos que se puede votar a favor, pero, acuérdense que también nosotros tenemos libertad, nos sentaremos a platicar, yo no puedo, sería ofensivo decir, aunque yo siento que estamos convencidos, de que la vamos a sacar, pero tenemos, porque no está en contra de lo que ya votamos, al contrario, fortalece lo que nosotros decimos, entonces el Comité Ejecutivo Nacional y la coordinación está a favor”, dijo el diputado Rubén Moreira, coordinador PRI.

El PAN aseguró que no se dejará amedrentar y que volverá a votar en contra de esta reforma.

“A nuestro grupo no lo doblan, a nuestro grupo no lo amedrentan a nuestro grupo no va a entrar a otro tipo de negociaciones que sea lo que más le conviene al país, por lo tanto, si se mantiene en sus términos y mantienen de manera irracional los 9 años que se han contenido, que seamos claros, es lo que pretendían desde el principio y todo lo demás ha sido un relleno para justificar posturas, el grupo parlamentario del PAN estaría absolutamente por la negativa”, explicó el diputado José Elías Lixa, vicecoordinador del PAN.