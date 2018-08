Continúa el intenso calor en Coahuila, supera los 40 grados

En Coahuila continúan las altas temperaturas que alcanzan en algunas regiones los 43 grados a la sombra.

Durante esta temporada de calor, la Secretaría de Salud estatal reporta más de 2 mil 500 casos de enfermedades diarreicas por semana, principalmente en menores de edad y adultos mayores.

Para evitar enfermedades o sufrir el llamado golpe de calor, el sector Salud exhorta a la población extremar cuidados y tomar medidas preventivas.

“Cubrirse del sol un rato, tratar de no andar en la calle y si no tiene que salir, que no ande bajo el sol y tomar mucha agua, líquidos y los niños cuidarlos, bastante”, dijo Jaime Alonso Salias Mata, vendedor de fruta.

A la fecha se han registrado seis casos de golpe de calor: dos en Saltillo; dos en Piedras Negras, en Frontera y Ciudad Acuña, un caso cada uno.

“Hemos continuado con las recomendaciones hacia la población de la importancia de protegerse de los rayos de sol, no exponerse en forma directa y si es necesario que esté fuera de casa, bueno, pues que utilice ropa clara, manga larga, usar sombrero o sombrilla y protegerse, si es posible con algún protector para evitar las quemaduras, ya que estos cambios o la exposición tan prolongada nos provoca un golpe de calor o la deshidratación”, indicó Martha Alicia Romero, subsecretaria de Salud en el estado.

En los principales municipios del estado, el termómetro se ha mantenido en los últimos días por arriba de los 40 grados a la sombra, principalmente en la región fronteriza.

En Piedras Negras, el termómetro marcó los 43 grados, en Ciudad Acuña 42, Monclova entre los 41 y 42 grados, mientras que en Saltillo y municipios conurbados la temperatura osciló entre los 32 y 35 grados centígrados.

Se prevén tormentas puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas

Para este viernes, según pronósticos de la Conagua, la onda tropical No. 31 se desplazará sobre el oriente y sureste de México, mientras que zonas de inestabilidad atmosférica superior afectarán el noroeste y occidente del país, aunado a la entrada de aire cálido y húmedo proveniente de ambos océanos, favorecerán el siguiente potencial de lluvias, las cuales estarán acompañadas de actividad eléctrica, vientos fuertes y posible caída de granizo:

Pronóstico de precipitación máxima (acumulada en 24 h) para hoy :

-Tormentas fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca y Chiapas.

-Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

-Lluvias con intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) en zonas de: Sonora, Zacatecas, Colima, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

-Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en zonas de: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Morelos.

Con información de Juan Andrés Martínez

