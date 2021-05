Calle Paso Florentino: la resbaladilla gigante de Álvaro Obregón donde más accidentes reportan y graban

En la calle Paso Florentino en la Alcaldía Álvaro Obregón pareciera que es un cuadro surrealista donde las casas están chuecas, pero la realidad es que es la calle la que está inclinada.

El Paso Florentino es una avenida de doble circulación, que tiene una bajada muy empinada, donde siempre que llueve hay accidentes como este, de un taxi que transportaba a dos jóvenes y dos adultos mayores.

“La verdad es un peligro ya esta calle, hay muchos accidentes, ya se ha ido a la delegación, pero no hacen caso, antes di que no ha habido muertos, porque los choques están muy feos”, comentó la vecina Sara Medina.

Don José Martín vive aquí desde hace 56 años, con la lluvia, dice, la calle se convierte en una resbaladilla gigante.

Paso Florentino forma parte de la zona de barrancas de la alcaldía Álvaro Obregón. Al principio estaba asfaltada y hace 15 años se cubrió con concreto hidráulico. El tramo de mayor inclinación tiene una longitud de unos 300 metros de subida, la mayoría de los conductores se desvían por una calle que está a la mitad de la pendiente.

“¿De plano no subió verdad?, no, no subimos, no sube, está muy inclinada”, dijo un transportista.