California votará en noviembre iniciativa que busca dividirla en tres Estados

Una propuesta para dividir California en tres Estados independientes (California, norte de California y sur de California) obtuvo este martes el apoyo necesario para ser votada en las elecciones del 6 de noviembre, una decisión que, aunque salga adelante, deberá aprobarla el Congreso.

La iniciativa, planteada por el empresario e inversor de Silicon Valley Tim Draper bajo una campaña denominada “Cal 3”, recibió 402 mil 468 firmas válidas, superando la cifra requerida por la ley estatal para aparecer en los próximos comicios.

Nice short video on #cal3. Opportunity to start fresh with three Californias. https://t.co/RekQ0hGOAR

— Tim Draper (@TimDraper) 8 de junio de 2018