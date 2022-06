California, Oregon y Washington lanzan iniciativa conjunta en defensa del derecho al aborto

Los Gobiernos de California, Oregon y Washington lanzaron una iniciativa conjunta en defensa del derecho fundamental al aborto, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo revocó.

Debido al sistema federal, el fallo de la Corte Suprema no echa por tierra las leyes regionales. Sin embargo, más de la mitad de las mujeres viven en estados con regulaciones hostiles al aborto, de acuerdo con el Instituto Guttmacher, un grupo de investigación que defiende el acceso al procedimiento.

Los gobernadores del partido Demócrata de California, Oregon y Washington difundieron de inmediato un video conjunto para anunciar un frente unido que garantice en sus territorios el derecho al aborto, que, hasta el fallo de este viernes, había permanecido desde 1973 amparado a nivel federal.

“El aborto es cuidado sanitario, y no importa de donde vengas, Oregon no le dará la espalda a alguien en busca de cuidados sanitarios”, dijo su gobernadora, Kate Brown. “Déjenme ser clara: no puedes prohibir el aborto, sólo prohibir el derecho a un aborto seguro”, agregó.